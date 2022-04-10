В РоSSии с понедельника ожидают падение рубля до экономически обоснованного уровня

РоSSийские эксперты уверены, что нынешний курс рубля не соответствует действительности, информирует ZN.ua.

В РоSSии с понедельника ожидают падение рубля до экономически обоснованного уровня

В минувшую пятницу Центробанк РФ снял ряд ограничений на валютном рынке, и теперь роSSийские эксперты прогнозируют падение рубля до экономически более оправданного уровня. В этом уверен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, пишут росСМИ.

По его словам, сильное укрепление рубля в последние недели обусловлено введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной ситуации на фоне жестких антироSSийских санкций. Но в результате ограничений ЦБ с валютного рынка исчезло много крупных участников, что привело к сильному рыночному дисбалансу, который также провоцировал активное укрепление рубля.

"Поэтому теперь стоит ожидать возвращение его курса к более справедливым уровням. В текущих условиях большой геополитической и экономической неопределенности, а также сильного санкционного давления, более реалистичное курсовое значение, комфортное с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, скорее находится в районе 90-100 рублей за доллар", - считает эксперт.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский рубль укрепляется, но есть фактор, который может это остановитьРоSSийский рубль укрепляется, но есть фактор, который может это остановить
«Доверия больше нет»: все страны Балтии прекратили импорт газа из РФ«Доверия больше нет»: все страны Балтии прекратили импорт газа из РФ
В Украине с начала вторжения РФ разрушены более 23 тысяч километров дорогВ Украине с начала вторжения РФ разрушены более 23 тысяч километров дорог
Государственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходовГосударственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходов
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Блок рекламы


Похожие новости
Суверенный дефолт РоSSии «почти неизбежен» – BloombergСуверенный дефолт РоSSии «почти неизбежен» – Bloomberg
В РоSSии останавливают производство военных кораблей, потому что не хватает иностранных комплектующих, – ГУРВ РоSSии останавливают производство военных кораблей, потому что не хватает иностранных комплектующих, – ГУР
S&P снизило рейтинг РоSSии до "выборочного дефолта"S&P снизило рейтинг РоSSии до "выборочного дефолта"
НБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSииНБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSии
В Японии перестанут страховать компании, которые работают в РоSSииВ Японии перестанут страховать компании, которые работают в РоSSии
На Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евроНа Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро
Расчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава ЕврокомиссииРасчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава Еврокомиссии
"Кошмарный дефолт" РоSSии: эксперт о блокировке правительству РФ платежей через американские банки"Кошмарный дефолт" РоSSии: эксперт о блокировке правительству РФ платежей через американские банки
Страны ЕС и G7 фактически начали внедрение наиболее убийственных для экономики РоSSии санкций - эмбарго на нефть и газСтраны ЕС и G7 фактически начали внедрение наиболее убийственных для экономики РоSSии санкций - эмбарго на нефть и газ
Крах финансовой системы: банки в РоSSии могут потерять доходы накопленные за 5 летКрах финансовой системы: банки в РоSSии могут потерять доходы накопленные за 5 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости