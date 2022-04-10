В РоSSии с понедельника ожидают падение рубля до экономически обоснованного уровня

В минувшую пятницу Центробанк РФ снял ряд ограничений на валютном рынке, и теперь роSSийские эксперты прогнозируют падение рубля до экономически более оправданного уровня. В этом уверен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, пишут росСМИ.

По его словам, сильное укрепление рубля в последние недели обусловлено введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной ситуации на фоне жестких антироSSийских санкций. Но в результате ограничений ЦБ с валютного рынка исчезло много крупных участников, что привело к сильному рыночному дисбалансу, который также провоцировал активное укрепление рубля.

"Поэтому теперь стоит ожидать возвращение его курса к более справедливым уровням. В текущих условиях большой геополитической и экономической неопределенности, а также сильного санкционного давления, более реалистичное курсовое значение, комфортное с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, скорее находится в районе 90-100 рублей за доллар", - считает эксперт.