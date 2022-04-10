Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев

Война не освобождает абонентов от их обязанностей перед поставщиками. В компании Нафтогаз напомнили, что показания газового счетчика необходимо передавать ежемесячно и в указанные в договоре сроки.

Согласно требованиям Нафтогаза, абоненты должны были регулярно передавать показания счетчиков газа с 1 по 5 число каждого месяца. После начала боевых действий в большинстве регионов страны, прежний уклад жизни был разрушен. Сотни тысяч украинских семей вынуждены были покинуть свои дома, миллионы людей остались без работы и не имеют возможности оплатить коммунальные услуги.

В этих условиях у украинцев возник вопрос, как изменились условия оплаты платежек за газ. В Нафтогаз отмечают, что в период действия военного положения в Украине абоненты компании должны вносить оплату за потребленный газ по мере возможности. Если временно нет работы, а соответственно и средств, то можно отложить оплату. При этом, пеня и штрафы за задержку оплаты начислять не будут.

Что касается передачи показаний счетчиков, то это делать нужно обязательно. Даже если нет денег на оплату счетов. Об этом Нафтогаз сообщил на своей странице в Facebook.

"Рекомендуем воспользоваться нашими чат-ботами Вайбер и Телеграмм или личным кабинетом, которые Вы можете найти на нашем сайте gas.ua для передачи показателей счетчика", - говорится в ответе компании Нафтогаз.

Напомним, в Нафтогазе рассказали, как платить за коммуналку владельцам разрушенного жилья.