Суверенный дефолт РоSSии «почти неизбежен» – Bloomberg

Дефолт РоSSии на фоне валютных ограничений теперь выглядит «практически неизбежным», пишет агентство Bloomberg .

7 апреля Казначейство США запретило долларовые выплаты с государственных счетов РоSSии в американских банках. Внешние активы Центробанка попали под заморозку еще раньше.

Лишившись возможности платить по долгам в валюте, 4 апреля РФ была вынуждена провести выплаты по евроблигациям в рублях.

«Это еще на шаг приблизило обратный отсчет к дефолту. Он начался, когда РоSSия вторглась в Украину, а США и Запад ввели санкции против роSSийских банков, компаний и олигархов», - говорится в материале.

У облигаций есть 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна принять решение – искать обходные пути или аргументы, чтобы избежать дефолта .

«У министра финансов Антона Силуанова есть время найти обходной путь или выдвинуть свои аргументы против объявления дефолта , например, что сугубо технически платеж был произведен», - говорится в материале.