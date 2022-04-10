Суверенный дефолт РоSSии «почти неизбежен» – Bloomberg
В последний раз РоSSия объявляла дефолт по внешнему долгу в 1917 году, информирует
Дефолт РоSSии на фоне валютных ограничений теперь выглядит «практически неизбежным», пишет агентство
7 апреля Казначейство США запретило долларовые выплаты с государственных счетов РоSSии в американских банках. Внешние активы Центробанка попали под заморозку еще раньше.
Лишившись возможности платить по долгам в валюте, 4 апреля РФ была вынуждена провести выплаты по евроблигациям в рублях.
«Это еще на шаг приблизило обратный отсчет к дефолту. Он начался, когда РоSSия вторглась в Украину, а США и Запад ввели санкции против роSSийских банков, компаний и олигархов», - говорится в материале.
У облигаций есть 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна принять решение – искать обходные пути или аргументы, чтобы избежать дефолта.
«У министра финансов Антона Силуанова есть время найти обходной путь или выдвинуть свои аргументы против объявления дефолта, например, что сугубо технически платеж был произведен», - говорится в материале.
Если планы Силуанова не сработают, 4 мая РоSSию ждет дефолт по суверенному долгу. В последний раз РоSSия объявляла дефолт по внешнему долгу в 1917 году, по внутреннему – в 1998-м.