Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля

У взрослых есть возможность получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.

Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Фото: kmu.gov.ua

Конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам продлен до 30 апреля. Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 9 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вынужденные переселенцы теперь смогут воспользоваться программой поддержки до конца апреля. У взрослых есть возможность получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.

Ранее правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Как отметил премьер-министр, оформить статус переселенца можно теперь после трудоустройства.

Напомним, на заседании правительства 9 апреля правительство приняло решение о введении полного торгового эмбарго для товаров из РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский рубль укрепляется, но есть фактор, который может это остановитьРоSSийский рубль укрепляется, но есть фактор, который может это остановить
«Доверия больше нет»: все страны Балтии прекратили импорт газа из РФ«Доверия больше нет»: все страны Балтии прекратили импорт газа из РФ
Цены на продукты: как подорожали хлеб, гречка, яйца и молоко с начала войныЦены на продукты: как подорожали хлеб, гречка, яйца и молоко с начала войны
В Украине с начала вторжения РФ разрушены более 23 тысяч километров дорогВ Украине с начала вторжения РФ разрушены более 23 тысяч километров дорог
Государственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходовГосударственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходов
Блок рекламы


Похожие новости
Сколько стоит доллар в Украине: актуальный курс на 3 апреляСколько стоит доллар в Украине: актуальный курс на 3 апреля
Ощадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентовОщадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентов
Налоговые льготы для ФОПов: какие послабления вводят с 1 апреляНалоговые льготы для ФОПов: какие послабления вводят с 1 апреля
Правительство увеличит финансирование армии: зарплата бюджетников может быть сокращенаПравительство увеличит финансирование армии: зарплата бюджетников может быть сокращена
Государство выплатит пособие переселенцам до 14 апреляГосударство выплатит пособие переселенцам до 14 апреля
ООН выплатит внутренним переселенцам в Украине дополнительно по 2220 гривенООН выплатит внутренним переселенцам в Украине дополнительно по 2220 гривен
США предоставят Украине $500 млн прямой бюджетной помощиСША предоставят Украине $500 млн прямой бюджетной помощи
Правительство Украины запускает международную кампанию по бойкоту бизнеса в РФ и БелоруссииПравительство Украины запускает международную кампанию по бойкоту бизнеса в РФ и Белоруссии
Дефолт РоSSии 4 апреля: вероятность 99,9 процентовДефолт РоSSии 4 апреля: вероятность 99,9 процентов
По 300 новых матрасов в день: как компания из Днепра помогает переселенцам и людям в укрытияхПо 300 новых матрасов в день: как компания из Днепра помогает переселенцам и людям в укрытиях
Последние новости
Подгружаем последние новости