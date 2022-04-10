Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля

У взрослых есть возможность получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.

Конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам продлен до 30 апреля. Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 9 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вынужденные переселенцы теперь смогут воспользоваться программой поддержки до конца апреля. У взрослых есть возможность получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.

Ранее правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Как отметил премьер-министр, оформить статус переселенца можно теперь после трудоустройства.

Напомним, на заседании правительства 9 апреля правительство приняло решение о введении полного торгового эмбарго для товаров из РоSSии.