Компания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для Украины

В рамках инициированной Канадой и Еврокомиссией глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд. долларов США для помощи украинцам. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к народу Украины.



