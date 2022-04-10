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2022-04-10
Компания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для Украины
Деньги пойдут украинцам, которым пришлось покинуть свои дома, информирует
© unsplash/timbatec
В рамках инициированной Канадой и Еврокомиссией глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд. долларов США для помощи украинцам. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к народу Украины.
Он объяснил, что эту важную новость получил от госпожи Урсулы фон дер Ляен, президента Еврокомиссии, и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Таисия Ястремская, ZN.ua