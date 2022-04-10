Компания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для Украины

Деньги пойдут украинцам, которым пришлось покинуть свои дома, информирует ZN.ua.

Компания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для Украины
© unsplash/timbatec

В рамках инициированной Канадой и Еврокомиссией глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд. долларов США для помощи украинцам. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к народу Украины.

Он объяснил, что эту важную новость получил от госпожи Урсулы фон дер Ляен, президента Еврокомиссии, и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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