В РоSSии останавливают производство военных кораблей, потому что не хватает иностранных комплектующих, – ГУР

Сроки выполнения контрактов сорваны, персоналы заводов увольняют.

В РоSSии судостроительные заводы останавливают производство кораблей за неимением иностранных комплектующих.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерство обороны Украины.

“На роSSийских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: тяжелое финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих», – говорится в сообщении.

В частности, АО "Восточная верфь" (Владивосток) должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд руб. В частности, строительство и поставка двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

“Впрочем, из письма военного представителя МО РФ становится понятным, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Именно предприятия готовят к началу процедуры банкротства”, – отметили в разведке.

Следующее письмо военного представителя свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В перечень оборудования производство которых пришлось остановить, в том числе входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности обнаружить роSSийские или азиатские заменители импортных комплектующих.

Также остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия роSSийских аналогов.

Очевидно, что роSSийский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без снабжения которых РФ не способна продолжить производство современного оружия”, – добавили в ГУР.

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