Еврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев
600 млн. пойдут в Украину.
Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.
«600 миллионов из них пойдут в Украину, украинские власти и частично в ООН», – сказала фон дер Ляйен на мероприятии по сбору средств Stand Up For Ukraine (Встаем за Украину) для Украины в Варшаве.
«И 400 миллионов евро пойдут пограничным государствам, которые делают такую выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам», – сказала она.
Напомним, сегодня в Польше состоялось благотворительное мероприятие Stand Up For Ukraine, во время которого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может подобрать слов, чтобы описать ужас, который она увидела в Буче, находясь с визитом в Украине накануне.