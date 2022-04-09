Еврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«600 миллионов из них пойдут в Украину, украинские власти и частично в ООН », – сказала фон дер Ляйен на мероприятии по сбору средств Stand Up For Ukraine (Встаем за Украину) для Украины в Варшаве.

«И 400 миллионов евро пойдут пограничным государствам, которые делают такую выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам», – сказала она.