Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев

Европейский инвестиционный банк готовит программу финансирования для стран-членов Евросоюза , принимающих украинских беженцев, бегущих от войны в Украине, сообщила пресс-служба ЕИБ.

Отмечается, что финансирование в размере 4 млрд евро будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных инвестиционных потребностей и решении проблем, связанных с принятием и интеграцией перемещенных из Украины лиц.

Сейчас новая программа ожидает утверждения Советом директоров ЕИБ. Средства будут направлены на развитие ключевой социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинских беженцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.