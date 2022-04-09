Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев

Сейчас новая программа ожидает утверждения Советом директоров ЕИБ

Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев
© unsplash/ibrahimboran

Европейский инвестиционный банк готовит программу финансирования для стран-членов Евросоюза, принимающих украинских беженцев, бегущих от войны в Украине, сообщила пресс-служба ЕИБ.

Отмечается, что финансирование в размере 4 млрд евро будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных инвестиционных потребностей и решении проблем, связанных с принятием и интеграцией перемещенных из Украины лиц.

Сейчас новая программа ожидает утверждения Советом директоров ЕИБ. Средства будут направлены на развитие ключевой социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинских беженцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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