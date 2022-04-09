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2022-04-09
Франция отказалась возвращать в РоSSию картины Серова и Кончаловского
Картины связаны с роSSийскими миллиардерами.
Власти Франции задержали две картины из коллекции Морозовых, которые участвовали в выставке Fondation Louis Vuitton в Париже. Как сообщает
По данным Le Monde, во Франции останутся «Автопортрет в сером» Кончаловского (1910 года) и портрет Тимофея Морозва кисти Серова (1891). А газета Le Figaro утверждает, что во втором случае речь идет о портрете Маргариты Морозовой, которую Серов написал в 1910 году.
Фаина Ваулина, ZN.ua