До конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУ

В НБУ обещают, что переход к стандартной работе по курсу валют будет очень постепенным.

До конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире, передает пресс-центр Верховной Рады.

Сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.

«А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса, постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке», – пояснил Николайчук.

При этом в НБУ обещают, что переход к возобновлению стандартной работы и валютной политике будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Напомним, что Нацбанк в день объявления войны зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день.

9 марта Национальный банк Украины рекомендовал выезжающим за границу гражданам не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на карточные счета в Украине.