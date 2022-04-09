Цены на подсолнечное масло в Украине стремительно снижаются

После резкого всплеска стоимости продуктов, произошедшего в начале войны, цены постепенно приходят в норму. Впрочем, несмотря на это, большинство продуктов все же стоят дороже, чем в довоенную пору. Однако цены на подсолнечное масло стали снижаться.

В Украине падают цены на подсолнечное масло

На сегодня средние цены на подсолнечное масло в основном колеблются от 53,60 до 56,97 грн за бутылку. Таковы данные мониторинга цен на этот продукт в крупнейших киевских торговых сетях - Ашан, Metro, Novus и Varus.

В частности, масло марки Олейна сейчас стоит порядка 56,97 грн, тогда как в марте средняя цена была немного выше – 57,24 грн.

Гораздо ощутимее снижение цен по торговой марке Щедрый дар. Его стоимость по сравнению с мартом стала ниже более чем на 10 гривен. Так, еще в марте за бутылку рафинированного масла Щедрый дар брали в среднем 63,80 грн. А теперь, в начале апреля, за него просят лишь 53,60.

В Украине падают цены на подсолнечное масло

Анализ среднемесячных цен на подсолнечное масло показывает, что в 2022 году пиковый рост стоимости на этот продукт наблюдался в марте, а в апреле цены резко пошли на спад.

Напомним, из-за войны в Украине мировые цены на продовольствие бьют исторические рекорды.


Марченко Любов, Тудей

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