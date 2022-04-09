США обязались выделить Украине 2,4 млрд долларов для обеспечения безопасности - Псаки

США выделяют Украине 2,4 млрд долларов на помощь в сфере безопасности вместо запланированных ранее $1,7 млрд. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Голос Америки" .

Она также добавила, что 5 апреля было объявлено о выделении Украине 100 млн долларов на обеспечение безопасности в дополнение к уже выделенным 1 апреля 300 млн долларов.

По словам Псаки, основной фактор, способствующий мощному отпору украинцев агрессору, — их храбрость и отвага. Фактор номер два – это помощь в обеспечении безопасности, предоставляемая США и их союзниками.

Помощь администрации Байдена в борьбе Киева против роSSийского вторжения, по словам пресс-секретаря Белого дома, является ключевой.

"Мы круглосуточно работаем, чтобы обеспечить первоочередные запросы Украины в области безопасности, направляя вооружение из резервов США , когда оно есть, и способствуя поставке вооружений [нашими] союзниками и партнерами", - подчеркнула Псаки.

Она также отметила, что все системы противотанковой и противовоздушной обороны, поставки которых были утверждены Джо Байденом в марте, уже доставлены в Украину. По ее словам, продолжается работа по определению систем вооружения, в которых нуждается Украина.

По просьбе украинского президента Владимира Зеленского помощь Украине включает приобретение зенитно-ракетных комплексов большой дальности и боеприпасов к ним, напомнила Псаки.