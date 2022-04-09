Курс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - Шевченко

Официальный курс гривны, зафиксированный Национальным банком на время войны на уровне 29,25 грн, уже почти не отличается от курса "черного", наличного рынков, а также курса гривны за рубежом. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Экономической правде" .

"Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны. Она начала довольно существенно сужаться. Если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 гривен за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке 31,63-32,05. Это не очень широкий спред и это нас радует", - отметил он.

По словам главы Нацбанка, приблизился к рыночному уровню также курс гривны за границей. Этому, по его словам, способствовало подписание соглашения с Национальным банком Польши .

"Мы подписали отдельное крупное соглашение с Национальным банком Польши . Мы готовы выкупить по этому соглашению 10 миллиардов гривен, конвертируемых украинцами в злотые. В случае необходимости эта сумма может быть увеличена. Сначала за границей были нерыночные курсы. Однако после того, как мы ввели это программу, курсы стали более или менее приближенными к рыночным", - отметил Шевченко.

По его словам, фактические объемы проданной украинцами за рубежом наличной гривны оказались значительно меньше, чем ожидалось.

Он также добавил, что ситуация на валютном рынке позволяет в ближайшее время рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.

"В принципе, мы уже их делаем. Из последнего: мы расширили перечень трансграничных переводов для волонтеров и сократили предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. И могу вас заверить: это не конец. Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы", - отметил глава НБУ.

В то же время он предупредил, что отмену ограничений НБУ будет производить довольно медленно.

"Ввести ограничения достаточно легко, но отменять их надо постепенно. То, что можно делать в условиях военного положения – это поэтапно ослаблять ограничения. Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь надо постепенно возвращать весь объем присущих ей функций", – подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн.