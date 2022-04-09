Курс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - Шевченко

В начале войны в обменниках курс колебался около 40 гривен за доллар, информирует ZN.ua.

Официальный курс гривны, зафиксированный Национальным банком на время войны на уровне 29,25 грн, уже почти не отличается от курса "черного", наличного рынков, а также курса гривны за рубежом. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Экономической правде".

"Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны. Она начала довольно существенно сужаться. Если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 гривен за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке 31,63-32,05. Это не очень широкий спред и это нас радует", - отметил он.

По словам главы Нацбанка, приблизился к рыночному уровню также курс гривны за границей. Этому, по его словам, способствовало подписание соглашения с Национальным банком Польши.

"Мы подписали отдельное крупное соглашение с Национальным банком Польши. Мы готовы выкупить по этому соглашению 10 миллиардов гривен, конвертируемых украинцами в злотые. В случае необходимости эта сумма может быть увеличена. Сначала за границей были нерыночные курсы. Однако после того, как мы ввели это программу, курсы стали более или менее приближенными к рыночным", - отметил Шевченко.

По его словам, фактические объемы проданной украинцами за рубежом наличной гривны оказались значительно меньше, чем ожидалось.

Он также добавил, что ситуация на валютном рынке позволяет в ближайшее время рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.

"В принципе, мы уже их делаем. Из последнего: мы расширили перечень трансграничных переводов для волонтеров и сократили предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. И могу вас заверить: это не конец. Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы", - отметил глава НБУ.

В то же время он предупредил, что отмену ограничений НБУ будет производить довольно медленно.

"Ввести ограничения достаточно легко, но отменять их надо постепенно. То, что можно делать в условиях военного положения – это поэтапно ослаблять ограничения. Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь надо постепенно возвращать весь объем присущих ей функций", – подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн.

По материалам: Економічна правда /

Лия Ильченко, ZN.ua

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