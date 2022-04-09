Каймановы Острова заморозили $7,3 млрд роSSийских активов

Правительство страны исполнило более 800 предписаний по замораживанию активов физических и юридических лиц.

Каймановы Острова заморозили $7,3 млрд роSSийских активов
Фото: momondo.ua

На Каймановых островах, являющихся одним из главных оффшорных финансовых центров Карибов, заморозили связанные с Россией активы на $7,3 млрд. Об этом сообщает Лига со ссылкой на официальное заявление страны.

Каймановы Острова являются заморской территорией Великобритании.

"После роSSийского вторжения в Украину в феврале 2022 года на Каймановых Островах было выдано более 800 предписаний по замораживанию активов физических и юридических лиц. Согласно своим обязательствам, поставщики финансовых услуг предоставили отчеты, подтверждающие замораживание активов с оценочной стоимостью $7,3 млрд.", – говорится в сообщении.

Правительство Каймановых Островов подтвердило готовность выполнять санкции, которые вводит Великобритания.

Напомним, накануне ЕС заморозил активы роSSийских и белорусских олигархов и организаций на 30 млрд евро.

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