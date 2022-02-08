США и Япония договорились о замене стальных пошлин Трампа на квотирование

С 1 января 2022 года вступили в силу квоты для металлургов Евросоюза на импорт 3,3 млн тонн металлопродукции в США вместо 25%-й пошлины.

США и Япония договорились о замене стальных пошлин Трампа на квотирование
Фото: Владислав Мусиенко

США и Япония с 1 апреля 2022 года договорились отменить 25%-ную пошлину на импорт стальной металлопродукции на американский рынок и заменить ее квотой.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, механизм квотирования будет применяться в отношении 1,25 млн тонн японской металлопродукции, которая будет ввозиться в США без так называемой пошлины экс-президента США Дональда Трампа, введенной в марте 2018 года.

Данный объем сопоставим со среднегодовыми показателями за 2018-19 годы. При этом, если импорт данной металлопродукции превысит лимит, то к дополнительным объемам будет применяться 25%-ная пошлина. Решение принято с целью противодействия недобросовестным торговым практикам со стороны Китая.

Как сообщали раньше, в середине ноября 2021 года Япония и США приступили к консультациям по вопросу отмены 25% пошлины. Аналогичные консультации начались с Великобританией и продолжаются до сих пор.

С 1 января 2022 года вступили в силу квоты для металлургов Евросоюза на импорт 3,3 млн. тонн металлопродукции в США вместо 25%-ной пошлины.

В свою очередь, украинские металлурги с конца прошлого года неоднократно обращались к руководству Украины инициировать переговоры с США о замене стальной пошлины на тарифные квоты. Последнее такое обращение от объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру Денису Шмыгаю было в конце января 2022 года. Копия соответствующего документа также направлены в адрес временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин.

В частности, металлурги просят Зеленского инициировать переговоры с США о замене стальной пошлины на тарифные квоты в рамках оказания экономической помощи. "Вполне очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой его на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США", - резюмировали в "Укрметаллургпроме".

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