Владельца сети "Фуршет" признали банкротом

Торговую сеть покупает "Сильпо".

Владельца сети "Фуршет" признали банкротом
Фото: wikipedia.org

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом дочернее предприятие "Ритейл Центр" и открыл ликвидационную процедуру. Решение по делу №904/76/21 принято 13 января 2022 года, сообщает Finbalance.

"05.07.2021 суд утвердил реестр требований кредиторов "Ритейл Центра". Эту компанию связывали с розничной сетью "Фуршет" Игоря Баленко", – отмечает издание.

Как сообщалось, 18 января 2021 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

Сообщалось, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн) , "Екатеринославхлеб" (5,5 млн грн) и другие.

В феврале 2021 года Антимонопольный комитет разрешил компании "Сильпо-Фуд" купить супермаркеты "Фуршет". Позже в АМКУ сообщили, что "Сільпо-Фуд" отказалась от контроля над активами "Фуршета" во Львове, Житомире, Фастове, Василькове, Белой Церкви, Барышевке (Киевская область) и частично в Каменце-Подольском.

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