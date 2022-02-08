Биткоин стремительно растет: эксперты дали прогнозы по рынку криптовалют

Биткоин растет вверх. После двухмесячного падения он с каждым днем прибывает в цене. Ежедневно биткоин становится дороже на несколько тысяч долларов. За несколько дней главная криптовалюта поднялась в цене почти до 44 тысяч долларов. За неделю рост капитализации биткоина составил 13%. Вслед за главной криптовалютой начали восхождение и другие цифровые деньги.

Затяжной двухмесячный период падения биткоина заставил паниковать не только инвесторов, которые вложили в крипторынок свои сбережения, но и многих аналитиков. Биткоин стремительно шел на дно, увлекая за собой остальные альткоины. Воронка обесценивания, которая образовалась вокруг уходящего на дно цифрового гиганта затягивала за собой и остальную криптовалюту.

Многие эксперты стали прочить биткоину затяжной медвежий рынок, а некоторые даже и полный крах. Однако уже в последних числах января он начал опять набирать вес. К вечеру 7 февраля он приблизился к отметке в 44 тысячи долларов, на которой не был уже с 20 января. Однако тогда это был нисходящий тренд, а сейчас он растет.

Вслед за биткоином устремились вверх и другие криптовалюты. Причем некоторые из них в темпах роста опережают родоначальника. Так, если биткоин за неделю вырос на 13%, то Ethereum прибавил в цене 17%, Solana выросла на 22%, Shiba Inu – 33%. Подорожала и любимая криптовалюта Илона Маска – Dogecoin. Он прибавил в цене 10%.

Можно ли сейчас покупать биткоин, и как будет меняться его стоимость?

Биткоин покупать, конечно, можно, однако лучшее время для покупки уже упущено. Это нужно было делать тогда, когда он был на локальном минимуме, то есть стоил на 10-12 тысяч долларов дешевле, чем сейчас.

Однако если учесть, что многие эксперты прочат ему к концу 2022 года подорожание до 100 тысяч долларов, то запасаться активами в биткоинах еще не поздно. Это будет круто, если ваши инвестиции за полгода или чуть больше вырастут вдвое, а то и в два с половиной раза.

Конечно, биткоин может еще не раз рухнуть с высоты, на которую он взберется, однако он опять будет возрождаться и расти. Поэтому людям, которые умеют ждать и не паниковать, стоит задуматься об инвестициях в криптовалюту.

Напомним, стало известно, сколько можно заработать, вкладывая в биткоин ежемесячно по 100 долларов.