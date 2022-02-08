Налоги с подработки: украинцев, имеющих дополнительный заработок, заставят платить налоги

Украинцев, имеющих дополнительный заработок, заставят уплатить с него налоги. Это предусмотрено фискальной реформой, которая сейчас проводится в Украине. Платить налоги придется более чем с двух десятков трудовой деятельности. Причем налогообложению теперь подлежит не только основная работа граждан, но и подработка, которой они занимаются в свободное время. Налоги с подработки придется платить ежемесячно.

Таксисты и парикмахеры, репетиторы, домработницы и дрессировщики собак – далеко не полный перечень работ, с которых нужно будет заплатить взнос в казну. Величина налога с подработки составит 5,5%. Впрочем, такой небольшой налог предусмотрен только с работ, не приносящих баснословной прибыли.

Если же годовая прибыль превысит 153 минимальные зарплаты (в нынешнем году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц), то придется платить уже не 5,5, а 18%.

А чтобы подрабатывающие не могли скрыть от государства свои чрезмерные доходы, все будут обязаны работать только с кассовыми аппаратами. Благодаря их использованию, ГНС сможет контролировать, кто, за что и сколько заработал.

Платить налог с подработки нужно будет ежемесячно.

Налоги с подработки придется платить таким специалистам:

таксистам;

владельцам арендованного жилья;

дрессировщикам собак;

тамадам;

ландшафтным дизайнерам;

фотографам;

художникам;

няням;

домашней прислуге;

парикмахерам на дому;

специалистам, занимающимся ремонтом;

специалистам по маникюру и педикюру, работающим на дому;

психоаналитикам и психотерапевтам;

астрологам и гадалкам, зарабатывающим спиритизмом.

Напомним, в Украине с 5 февраля вступила в силу налоговая проверка покупателей недвижимости.