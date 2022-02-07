Международные резервы Украины снизились на 5% за два месяца

Несмотря на сокращения, они превышают среднегодовой уровень 2021 года.

Международные резервы Украины, которые в 2021 году выросли на 1,8 млрд долларов и на 1 января составили 30,941 млрд долларов, по состоянию на 1 февраля 2022 года уменьшились на 29,29 млрд долларов по сравнению с 1 декабря.

По данным пресс-службы НБУ, по итогам января международные резервы упали на 5,3%, но превышали среднегодовой уровень 2021 года. Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца в Нацбанке объяснили, прежде всего, валютными интервенциями, "направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором".

"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди прочих причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", – пояснили в НБУ.

Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 г. и высокие цены на энергоносители на мировых рынках. Всего в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн. долларов, продал –1 511,2 млн. долларов США . Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн. долларов.

Кроме того, на размер резервов повлияли платежи по государственному долгу. В частности, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,8 млн долларов, из которых 186,2 млн составило обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам.

Также на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов в сумме 70,5 млн. долларов в эквиваленте.

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта. По данным Нацбанка, этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на 1 сентября резервы Украины составляли 31,6 млрд долларов, это был рекордный показатель с апреля 2012 года. В тот же месяц Украина проходила пик выплат по внешнему долгу, поэтому к октябрю показатель резервов сократился почти на 3 млрд. долларов.

В целом за 2021 год международные валютные резервы Украины возросли на 6%, до 30,6 миллиарда долларов. По данным НБУ, это произошло благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты на рынке.