Tesla заявила, что владеет биткоинами на сумму около $2 миллиардов

В понедельник американский производитель электромобилей Tesla сообщил, что рыночная стоимость принадлежащих компании криптовалютных активов по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла $1,99 миллиарда.

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Компания, которая в прошлом году инвестировала в биткоин $1,5 миллиарда, заявила, что в 2021 году она понесла убытки в размере около $101 миллиона из-за обесценивания криптовалюты. Tesla также сообщила, что в марте прошлого года она продала часть своих криптовалютных активов, выручив за них $128 миллионов. Напомним, что Tesla раньше принимала биткоин в качестве оплаты за некоторые продукты. Позже компания прекратила эту практику, сославшись на вред для экологии, который наносит майнинг цифровых денег.

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Напомним, что в средине прошлого месяца Tesla начала принимать оплату за некоторые товары в Dogecoin, что поспособствовало росту мемной криптовалюты. Стоит отметить, что для покупки за Dogecoin доступно лишь небольшое количество фирменных аксессуаров Tesla, включая свисток в форме грядущего пикапа Cybertruck и пряжка для ремня, посвящённая фабрике Gigafactory в Техасе.



