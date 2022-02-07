"Энергоатом" опроверг влияние работы 15 энергоблоков АЭС на обвал цен на рынке электроэнергии

Объем производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не влияет на формирование цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а существенное снижение цены, состоявшееся с 24 января и продолжающееся, несмотря на сокращение производства атомной электроэнергии, связано с манипуляциями на рынке со стороны крупных торговцев, заявила НАЭК .

"Мы утверждаем, что объем производства электроэнергии "Энергоатомом" не влияет на цену РСВ, которая сегодня остается ценообразующей на рынке электроэнергии Украины", - говорится в сообщении компании, переданном порталу "Энергореформа" в понедельник.

Свое заявление в компании аргументировали рядом графиков производства электроэнергии НАЭК и цены на нее в январе – начале февраля, подчеркнув, что при постоянной мощности производства "Энергоатомом" цена на рынке менялась, а когда мощность производства АЭС уменьшалась – падала.

"Весь месяц до 24 января производство АЭС было неизменным, однако цена на рынке ежедневно была разной и не зависела от действий "Энергоатома", – отметили там, указав, что с 1 по 24 января колебания цены базовой электроэнергии составили 30% – с 3091 грн/МВт-час до 2307 грн/МВт-час.

По мнению компании, первое падение цены на РСВ 24 января до 2499 грн/МВт-ч произошло из-за резкого уменьшения объемов покупки крупными торговцами ночью с 1.00 до 7.00. В результате цена ночной электроэнергии снизилась на 58% – до 649 грн/МВт-ч, что значительно ниже себестоимости производства АЭС. При этом потребление на сутки поставок в тот день уменьшилось на 32%. В то же время в компании указали, что с 1 февраля со стороны спроса начали выставляться заявки, которые могут быть акцептованы только при низкой цене базы на РСВ в 2000 грн/МВт-час.

"Это новый слой манипуляций после снятия объемов покупки в РСВ. В результате цена не может подняться выше уровня, обусловленного спросом", - пояснили в НАЭК.

По ее мнению, при подаче таких заявок покупатели не покупают весь необходимый объем, однако из-за особенностей правил рынка они могут докупить его уже на балансирующем рынке по цене максимум 15% дороже этой заниженной цены РСВ.

"За период с 1 по 7 февраля на РСВ так и не было куплено 136 тыс. МВт-ч, что сравнимо с суточным объемом этого сегмента", - подсчитали в "Энергоатоме".

В компании заявили, что кризисная ситуации исправится, когда торговцы вернут спрос на РСВ.

"Это восстановит цену до прежнего стабильного уровня", – убеждены в компании.

В НАЭК приветствуют первые шаги регулятора НКРЭКа по стабилизации рынка и призывают к дальнейшим решительным действиям. Уточняется, что текущая мощность 15 энергоблоков АЭС составляет 7 февраля 11790 МВт.