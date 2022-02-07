"Энергоатом" опроверг влияние работы 15 энергоблоков АЭС на обвал цен на рынке электроэнергии

Существенное понижение цены связано с манипуляциями на рынке со стороны крупных торговцев, заявила НАЭК.

"Энергоатом" опроверг влияние работы 15 энергоблоков АЭС на обвал цен на рынке электроэнергии

Объем производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не влияет на формирование цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а существенное снижение цены, состоявшееся с 24 января и продолжающееся, несмотря на сокращение производства атомной электроэнергии, связано с манипуляциями на рынке со стороны крупных торговцев, заявила НАЭК .

"Мы утверждаем, что объем производства электроэнергии "Энергоатомом" не влияет на цену РСВ, которая сегодня остается ценообразующей на рынке электроэнергии Украины", - говорится в сообщении компании, переданном порталу "Энергореформа" в понедельник.

Свое заявление в компании аргументировали рядом графиков производства электроэнергии НАЭК и цены на нее в январе – начале февраля, подчеркнув, что при постоянной мощности производства "Энергоатомом" цена на рынке менялась, а когда мощность производства АЭС уменьшалась – падала.

"Весь месяц до 24 января производство АЭС было неизменным, однако цена на рынке ежедневно была разной и не зависела от действий "Энергоатома", – отметили там, указав, что с 1 по 24 января колебания цены базовой электроэнергии составили 30% – с 3091 грн/МВт-час до 2307 грн/МВт-час.

По мнению компании, первое падение цены на РСВ 24 января до 2499 грн/МВт-ч произошло из-за резкого уменьшения объемов покупки крупными торговцами ночью с 1.00 до 7.00. В результате цена ночной электроэнергии снизилась на 58% – до 649 грн/МВт-ч, что значительно ниже себестоимости производства АЭС. При этом потребление на сутки поставок в тот день уменьшилось на 32%. В то же время в компании указали, что с 1 февраля со стороны спроса начали выставляться заявки, которые могут быть акцептованы только при низкой цене базы на РСВ в 2000 грн/МВт-час.

"Это новый слой манипуляций после снятия объемов покупки в РСВ. В результате цена не может подняться выше уровня, обусловленного спросом", - пояснили в НАЭК.

По ее мнению, при подаче таких заявок покупатели не покупают весь необходимый объем, однако из-за особенностей правил рынка они могут докупить его уже на балансирующем рынке по цене максимум 15% дороже этой заниженной цены РСВ.

"За период с 1 по 7 февраля на РСВ так и не было куплено 136 тыс. МВт-ч, что сравнимо с суточным объемом этого сегмента", - подсчитали в "Энергоатоме".

В компании заявили, что кризисная ситуации исправится, когда торговцы вернут спрос на РСВ.

"Это восстановит цену до прежнего стабильного уровня", – убеждены в компании.

В НАЭК приветствуют первые шаги регулятора НКРЭКа по стабилизации рынка и призывают к дальнейшим решительным действиям. Уточняется, что текущая мощность 15 энергоблоков АЭС составляет 7 февраля 11790 МВт.

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