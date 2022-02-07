Транзит роSSийского газа через Украину в январе снизился на 57%

Возобновился транзит газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Транзит роSSийского газа через Украину в январе снизился на 57%
Фото: utg.ua

В январе 2022 года транзит природного газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) составил 1,664 млрд куб. м. Это на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины.

Так, транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже, чем годом ранее. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общего объема транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдову. Он составил 398 млн. куб. м по сравнению с январем 2021 г.

Также в 2022 г. возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа, что на 24,6% меньше чем в январе 2021 года.

Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн. куб. м, что на 66% меньше по сравнению с январем прошлого года.

"В результате среднесуточные объемы транспортировки роSSийского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема согласно действующему транзитному соглашению", - отметили в ОГТСУ .

Фото: ОГТСУ

Напомним, транзит природного газа через Украину в 2021 году составил 41,6 млрд. куб. м при забронированных 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей. Среднесуточный объем транспортировки – 114,8 млн куб. м.

Как сообщалось, 1 февраля "Газпром" вдвое увеличил транзит газа через Украину– до 107 млн куб. м в сутки. "Оператор ГТС" объяснил, что россияне "просто вернулись в контрактные объемы".

Как сообщалось, 1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

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