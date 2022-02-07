Плохие новости уже заложены в цены: эксперт прогнозирует бурное ралли S&P 500

Бывший стратег JPMorgan Том Ли уверен, что в феврале рынки акций США взлетят после январских минимумов. В пессимизме инвесторов эксперт видит потенциал для «бычьих» настроений в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Business Insider, передает РБК.

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Ралли начнется в феврале

Эксперт считает, что фондовый рынок США переживет в феврале бурное ралли на фоне чувствительности рынка после обвалов. Ли прогнозирует, что до конца первой половины 2022 года S&P 500 может взлететь выше 4850 пунктов, что на 7,76% выше последнего уровня закрытия в 4500,54 пункта.

Том Ли ожидает стремительного роста до новых рекордов 2022 года, поскольку многие плохие новости уже заложены в рыночные цены, а исторические данные говорят о высокой вероятности роста после стремительного падения.

«S&P 500 продемонстрировал обвал на 11% от пика до минимума за 14 дней. Хотя в эпоху пандемии многие вещи кажутся обычными, падение с такой скоростью на самом деле редкость», — подчеркнул Ли.

Он добавил, что за последнее десятилетие рынок всего пять раз переживал такую резкую коррекцию и каждый раз в конце распродажи происходило стремительное ралли.

Причины возможного роста рынка

Эксперт обратил внимание на несколько факторов, которые могут быть предвестниками ралли:

на фоне ужесточения политики ФРС США настроения розничных инвесторов достигли худшего уровня с 2013 года, что способствовало рекордному накоплению средств;

настроения розничных инвесторов достигли худшего уровня с 2013 года, что способствовало рекордному накоплению средств; за последние два месяца розничные инвесторы вложили $53 млрд в фонды денежного рынка;

рынки распродавали все подряд в четверг, 3 февраля, после слабых результатов Facebook.

«Бычьему» настрою также способствуют сильные финансовые отчеты. Из 53% компаний S&P 500, которые уже отчитались о доходах, 80% превзошли прогнозы прибыли в среднем на 6%, а 75% превзошли прогнозы выручки в среднем на 4%.