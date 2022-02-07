В украинское кино "вложат" более 1 млрд гривен за год

В Украине в 2022 году при поддержке Государственного агентства по кино планируют работать над 65 кинофильмами и сериалами. Совет по государственной поддержке кинематографии Украины утвердил объем средств, выделяемых в течение бюджетного периода на 2022 год, в размере 1 млрд 275 млн 349 тысяч 250 гривен.

Об этом сообщает информационное агентство УНН.

"В 2022 году запланирована работа над 65 проектами-победителями 14-17 конкурсных отборов. Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании от 13 января 2022 года утвердил график проведения конкурсных отборов на 2022 год", – отметили в Госкино.

Сообщается, что 119 кинофильмов сейчас находятся в производстве. Среди них "Мавка. Лесная песня", "Донбасс-Гималаи", "Одной Вселенной мало. Иван Марчук", "Чернобыль (CHERNOBYL)", "Дикое лето в Крыму", "Голос сердца", "Земля Энея", "Замуж за миллионера", "Зилья".

В Госкино проинформировали, что в 2021 году профинансировано фильмов на сумму 528 829 700 гривен. В прошлом году, по данным агентства, в Украине производилось 125 кинофильмов и сериалов.

Финансовая поддержка украинского кинематографа в 2020 году составила 446 млн. 714 тыс. гривен.

Напомним, 20 января в украинский кинопрокат вышел полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в мае 2021 года, где "Стоп-Земля" получила "Хрустального медведя" – награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus.