В украинское кино "вложат" более 1 млрд гривен за год

Запланирована работа над 65 фильмами и сериалами.

В украинское кино "вложат" более 1 млрд гривен за год
Фото: ya-uznayu.ru

В Украине в 2022 году при поддержке Государственного агентства по кино планируют работать над 65 кинофильмами и сериалами. Совет по государственной поддержке кинематографии Украины утвердил объем средств, выделяемых в течение бюджетного периода на 2022 год, в размере 1 млрд 275 млн 349 тысяч 250 гривен.

Об этом сообщает информационное агентство УНН.

"В 2022 году запланирована работа над 65 проектами-победителями 14-17 конкурсных отборов. Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании от 13 января 2022 года утвердил график проведения конкурсных отборов на 2022 год", – отметили в Госкино.

Сообщается, что 119 кинофильмов сейчас находятся в производстве. Среди них "Мавка. Лесная песня", "Донбасс-Гималаи", "Одной Вселенной мало. Иван Марчук", "Чернобыль (CHERNOBYL)", "Дикое лето в Крыму", "Голос сердца", "Земля Энея", "Замуж за миллионера", "Зилья".

В Госкино проинформировали, что в 2021 году профинансировано фильмов на сумму 528 829 700 гривен. В прошлом году, по данным агентства, в Украине производилось 125 кинофильмов и сериалов.

Финансовая поддержка украинского кинематографа в 2020 году составила 446 млн. 714 тыс. гривен.

Напомним, 20 января в украинский кинопрокат вышел полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в мае 2021 года, где "Стоп-Земля" получила "Хрустального медведя" – награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфетыАТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Цены на свинину в Украине начали снижатьсяЦены на свинину в Украине начали снижаться
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
Блок рекламы


Похожие новости
Ларри Пейдж продал акции Alphabet стоимостью более $80 миллионовЛарри Пейдж продал акции Alphabet стоимостью более $80 миллионов
Аудит "Энергоатома" выявил нарушений и недостатков на 13 млрд гривенАудит "Энергоатома" выявил нарушений и недостатков на 13 млрд гривен
Биткоин снова стоит более $40 тысячБиткоин снова стоит более $40 тысяч
За 8 лет военный сбор принес бюджету 132 миллиарда гривенЗа 8 лет военный сбор принес бюджету 132 миллиарда гривен
Украинцы уже потратили 2,5 млрд грн из "ковидных" выплат, - ШмигальУкраинцы уже потратили 2,5 млрд грн из "ковидных" выплат, - Шмигаль
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Фонд "Вернись живым" в январе собрал более 6 млн грн для украинской армииФонд "Вернись живым" в январе собрал более 6 млн грн для украинской армии
В 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУВ 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУ
1 февраля в Украине продали облигаций почти на 214 миллионов гривень1 февраля в Украине продали облигаций почти на 214 миллионов гривень
Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — ЗеленскийУкраине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости