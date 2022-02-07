Крупнейший акционер Alibaba, японский SoftBank, готовится к продаже части бумаг — эксперты

Alibaba зарегистрировала в SEC 1 млрд депозитарных акций. Эксперты предполагают, что это может свидетельствовать о желании SoftBank, являющегося крупнейшим акционером китайской компании, продать часть бумаг. Об этом пишет Bloomberg, передает РБК.

Крупнейший акционер Alibaba, японский SoftBank, готовится к продаже части бумаг — эксперты
Фото: Getty Images

SoftBank — крупнейший акционер Alibaba

Аналитик Citigroup Алисия Яп отметила, что японская компания SoftBank финансировала Alibaba до ее первоначального размещения акций в 2014 году, поэтому значительная часть принадлежащих ей акций компании не зарегистрирована в виде депозитарных акций (ADS). По расчетам банка, SoftBank владеет 5,39 млрд обыкновенных акций Alibaba, что эквивалентно 673,76 млн ADS, или 24,8% акций.

Одна депозитарная акция включает восемь обыкновенных акций.

На открытии торгов в Гонконге 7 февраля акции Alibaba упали на 4,6%, в то время как акции SoftBank выросли на 5,4% на торгах Токийской фондовой биржи.

«Медвежий» тренд акций Alibaba

Акции Alibaba находятся в нисходящем тренде с октября 2020 года. На котировки негативно влияли отмена IPO финтех-дочки Ant Group, рекордный антимонопольный штраф в $2,8 млрд и общая жесткость регулирования IT-отрасли со стороны регуляторов КНР. Бумаги Alibaba за это время потеряли в цене 61,5% и на 7 февраля составили 115 долларов за акцию.

Поскольку бумаги Alibaba занимают самую большую долю в портфеле японской компании, акции SoftBank также снижаются с марта прошлого года. Бумаги SoftBank упали на 50%.

По словам экспертов Citigroup, подача заявки Alibaba в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволит акционерам компании, чьи акции никогда не были зарегистрированы в SEC, свободно продавать свои ценные бумаги. Регистрация ADS также может покрыть потребность компании в выпуске новых акций для плана поощрения работников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Цены на свинину в Украине начали снижатьсяЦены на свинину в Украине начали снижаться
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Блок рекламы


Похожие новости
В Toshiba определились с разделением компании и в три раза повысят выплаты акционерамВ Toshiba определились с разделением компании и в три раза повысят выплаты акционерам
Бумаги четырех украинских агрохолдингов в феврале выросли до 10%Бумаги четырех украинских агрохолдингов в феврале выросли до 10%
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин и дизель в февралеЭксперты рассказали, что будет с ценами на бензин и дизель в феврале
Черновецкий опроверг информацию о продаже его Zakaz.uа компании GlovoЧерновецкий опроверг информацию о продаже его Zakaz.uа компании Glovo
Счета "АрселорМиттал Кривой Рог" частично разблокировалиСчета "АрселорМиттал Кривой Рог" частично разблокировали
Group DF заявила о продаже "Крымского титана" в оккупированном АрмянскеGroup DF заявила о продаже "Крымского титана" в оккупированном Армянске
Налоги, уплаченные украинцами, могут частично вернутьНалоги, уплаченные украинцами, могут частично вернуть
Китайские регуляторы приостановили сотрудничество с AlibabaКитайские регуляторы приостановили сотрудничество с Alibaba
Платежный сервис Новой Почты готовится конкурировать с PayPalПлатежный сервис Новой Почты готовится конкурировать с PayPal
Аукцион по продаже "ОГХК" сорвался в третий разАукцион по продаже "ОГХК" сорвался в третий раз
Последние новости
Подгружаем последние новости