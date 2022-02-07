Крупнейший акционер Alibaba, японский SoftBank, готовится к продаже части бумаг — эксперты

Alibaba зарегистрировала в SEC 1 млрд депозитарных акций. Эксперты предполагают, что это может свидетельствовать о желании SoftBank, являющегося крупнейшим акционером китайской компании, продать часть бумаг. Об этом пишет Bloomberg, передает РБК.

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SoftBank — крупнейший акционер Alibaba

Аналитик Citigroup Алисия Яп отметила, что японская компания SoftBank финансировала Alibaba до ее первоначального размещения акций в 2014 году, поэтому значительная часть принадлежащих ей акций компании не зарегистрирована в виде депозитарных акций (ADS). По расчетам банка, SoftBank владеет 5,39 млрд обыкновенных акций Alibaba, что эквивалентно 673,76 млн ADS, или 24,8% акций.

Одна депозитарная акция включает восемь обыкновенных акций.

На открытии торгов в Гонконге 7 февраля акции Alibaba упали на 4,6%, в то время как акции SoftBank выросли на 5,4% на торгах Токийской фондовой биржи.

«Медвежий» тренд акций Alibaba

Акции Alibaba находятся в нисходящем тренде с октября 2020 года. На котировки негативно влияли отмена IPO финтех-дочки Ant Group, рекордный антимонопольный штраф в $2,8 млрд и общая жесткость регулирования IT-отрасли со стороны регуляторов КНР . Бумаги Alibaba за это время потеряли в цене 61,5% и на 7 февраля составили 115 долларов за акцию.

Поскольку бумаги Alibaba занимают самую большую долю в портфеле японской компании, акции SoftBank также снижаются с марта прошлого года. Бумаги SoftBank упали на 50%.