"Отчитываются все бодро, но в приватных разговорах говорят - катастрофа".

На прошлой неделе первый вице-премьер РоSSийской Федерации Андрей Белоусов провел ряд совещаний по поводу готовности отдельных секторов экономики к возможным антироSSийским санкциям за вторжение в Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов (обучений) роSSийских компаний и системно-значимых банков, пишет The Bell со ссылкой на близкие к роSSийскому правительству источники.

"Отчитывались о реальном и финансовом секторах, а также инфраструктуре, с докладами уже выступили "Почта РоSSии", "Аэрофлот" и "РЖД", уточнил один из источников. В компаниях на запросы The Bell не ответили. Представитель Белоусова отказался от комментариев", – пишет издание.

Отмечается, что стресс-тесты предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования.

"Отчитываются все бодро, но в приватных разговорах говорят - катастрофа", - поделился впечатлениями собеседник The Bell. В частности, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у роSSийских банков "точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга", рассказал другой источник.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в РоSSию новой электроники и поддержке существующей "Сбер" провел технологические учения. На них моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft , Nvidia, VMware, SAP и других компаний. Угроза блокирования доступа РоSSии к глобальным поставкам электроники вызвала беспокойство в правительстве, уточнили собеседники.

Как уточнил собеседник The Bell, стресс-тесты проводили все системно-значимые банки, не только "Сбербанк".

В январе перед встречей с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к жителям РоSSии и отметил, что их безопасности угрожает только война РоSSии с Украиной.

Система SWIFT – это глобальная сеть, используемая почти всеми финансовыми учреждениями во всем мире для перевода денежных сумм друг другу, и является краеугольным камнем международной платежной системы.

Отключение РоSSии от SWIFT, что фактически отрезало бы страну от мировой экономики, долгое время считалось крайней мерой, которую западные страны могли бы применить против РоSSии, чтобы удержать ее от расширения военной агрессии против Украины.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома отметил, что Вашингтон продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РоSSии, если она продолжит вторжение в Украину. Среди возможных санкций – ограничение доступа РоSSии к международной банковской системе SWIFT.

Напомним, россияне начали забирать вклады из Сбербанка. В январе с валютных счетов госбанка клиенты сняли $1,3 млрд.