Министр финансов ожидает миссию МВФ уже в ближайшее время
Миссия Международного валютного фонда может начать работу в Украине в ближайшее время. Об этом сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.
В ожидании МВФ
«Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ», — написал министр.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.
«При этом важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки», — написал министр.
Марченко отметил, что в настоящее время у Украины ограничен доступ к рынкам внешних заимствований.
«Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн», — отметил глава Минфина.
Предыстория
По программе stand-by Украина должна получить от МВФ $5 миллиардов. Первый транш ($2,1 млрд) поступил в 2020 году, а затем произошла задержка из-за того, что Украина не выполнила условия предоставления кредита.
Только в ноябре 2021 года поступил второй транш в размере $699 млн. Кстати, эти средства Украина потратила еще до Нового года.
Недавно глава финансового комитета Совета Данило Гетманцев заявлял, что последний транш МВФ по программе stand-by Украина, возможно, получит своевременно — летом 2022 года. Депутат также заявил, что после этого до конца года Украина может обойтись без денег МВФ.