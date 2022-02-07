Министр финансов ожидает миссию МВФ уже в ближайшее время

Миссия Международного валютного фонда может начать работу в Украине в ближайшее время. Об этом сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

Министр финансов ожидает миссию МВФ уже в ближайшее время
Фото: nv.ua

В ожидании МВФ

«Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ», — написал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.

«При этом важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки», — написал министр.

Марченко отметил, что в настоящее время у Украины ограничен доступ к рынкам внешних заимствований.

«Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн», — отметил глава Минфина.

Предыстория

По программе stand-by Украина должна получить от МВФ $5 миллиардов. Первый транш ($2,1 млрд) поступил в 2020 году, а затем произошла задержка из-за того, что Украина не выполнила условия предоставления кредита.

Только в ноябре 2021 года поступил второй транш в размере $699 млн. Кстати, эти средства Украина потратила еще до Нового года.

Недавно глава финансового комитета Совета Данило Гетманцев заявлял, что последний транш МВФ по программе stand-by Украина, возможно, получит своевременно — летом 2022 года. Депутат также заявил, что после этого до конца года Украина может обойтись без денег МВФ.

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