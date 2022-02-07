Главный стратег Bloomberg назвал «потолок» стоимости биткоина

Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун опубликовал отчет, в котором назвал предельную стоимость биткоина в рамках текущего цикла роста, пишет РБК.

Фото: Майк Макглоун

Прогноз стратега

По мнению МакГлоуна, в данный момент криптовалюта формирует устойчивый «пол». После того, как этот уровень будет сформирован, курс биткоина нацелится на движение к «потолку», которым выступает отметка в $100 тыс., считает аналитик.

Курс биткоина 7 февраля

7 февраля цена биткоина достигла $43 тыс. впервые с 20 января. За неделю криптовалюта подорожала более чем на 13%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 15:30 составляет $42?941.

В ноябре 2021 года биткоин обновил исторический максимум выше $69 тыс. С того момента он подешевел на 38%.

Прогнозы по курсу

Ранее трейдер Джастин Беннетт спрогнозировал, что после достижения $43 тыс. цена биткоина достигнет $46 тыс., поскольку на этом уровне находится первый серьезный уровень сопротивления. В случае его пробития, криптовалюта способна подорожать до диапазона $50?53 тыс., считает Беннетт.

По его мнению, биткоин может войти в фазу ралли, в которой его стоимость будет быстро расти.

