В Toshiba определились с разделением компании и в три раза повысят выплаты акционерам

Toshiba, которая в последнее время переживает нелегкие времена, решила поделиться на две компании вместо трех. Также японская компания сообщила о том, что втрое повысит выплаты акционерам. Об этом пишет investing.com.

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Что решили в Toshiba

В рамках нового плана реструктуризации Toshiba обособит новую компанию по производству электронных устройств, включив туда подраздел выпуска микросхем.

Ранее японский конгломерат предполагал разделиться на три публичных компании, которые специализировались бы на энергетике и инфраструктуре, электронных устройствах и чипах памяти.

Toshiba также намерена повысить выплаты акционерам до 300 миллиардов иен ($2,6 миллиарда) в течение двух лет со 100 миллиардов иен, которые предполагались ранее.

Таким образом, в компании пытаются успокоить инвесторов.

Пересмотренный план разделения бизнеса, как ожидается, все равно вызывает противодействие со стороны иностранных хедж-фондов.

Проблемы Toshiba

Кризис в Toshiba начался в 2015 году, когда компании пришлось заплатить самый большой в корпоративной истории Японии штраф за фальсификации финансовой отчетности.

Скандалы продолжились и в 2021 году: опубликованный в июне доклад показал, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам получить влияние в совете директоров. В апреле этого года глава компании Нобуяки Куруматани подал в отставку.