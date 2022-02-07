РоSSияне начали забирать вклады из Сбербанка

За январь жители РоSSийской Федерации забрали из государственного Сбербанка более 1,3 миллиарда долларов. Речь идет именно о валютных счетах. Со счетов в рублях клиенты банка вывели 530 млрд. рублей, что соответствует показателям января прошлого года.

Об этом пишет роSSийский "Коммерсант".

Такой отток долларовых активов (на $1,5 млрд) последний раз наблюдался в марте 2020 года, когда началось активное распространение коронавирусной инфекции и в РФ был введен локдаун.

Ранее стало известно, что международная платежная компания Western Union решила приостановить работу в РоSSийской Федерации. Переводы в РоSSии через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля получить выплату или возврат будет невозможно.