РоSSияне начали забирать вклады из Сбербанка

В январе с валютных счетов госбанка клиенты сняли $1,3 млрд.

РоSSияне начали забирать вклады из Сбербанка
Фото: ntv.ru

За январь жители РоSSийской Федерации забрали из государственного Сбербанка более 1,3 миллиарда долларов. Речь идет именно о валютных счетах. Со счетов в рублях клиенты банка вывели 530 млрд. рублей, что соответствует показателям января прошлого года.

Об этом пишет роSSийский "Коммерсант".

Такой отток долларовых активов (на $1,5 млрд) последний раз наблюдался в марте 2020 года, когда началось активное распространение коронавирусной инфекции и в РФ был введен локдаун.

Ранее стало известно, что международная платежная компания Western Union решила приостановить работу в РоSSийской Федерации. Переводы в РоSSии через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля получить выплату или возврат будет невозможно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Криптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиардаКриптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на свинину в Украине начали снижатьсяЦены на свинину в Украине начали снижаться
В фонд Кэти Вуд начали возвращаться инвесторы: за неделю ARK Innovation привлек $168 миллионовВ фонд Кэти Вуд начали возвращаться инвесторы: за неделю ARK Innovation привлек $168 миллионов
Легализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработкиЛегализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработки
Биткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларовБиткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларов
Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"
Тысячу за вакцинацию начали начислять государственные банкиТысячу за вакцинацию начали начислять государственные банки
Суд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в УкраинеСуд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в Украине
РоSSияне Фридман и Хан хотели купить monobank за $1 млрдРоSSияне Фридман и Хан хотели купить monobank за $1 млрд
Веерные отключения электричества в Украине уже началисьВеерные отключения электричества в Украине уже начались
Украинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 годуУкраинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости