Бумаги четырех украинских агрохолдингов в феврале выросли до 10%

Стоимость акций четырех украинских агрохолдингов выросла в диапазоне 1,2?10,7%. В то же время, бумаги четырех других агрохолдингов подешевели. Об этом сообщает Fixygen, ссылаясь на данные Варшавской и Лондонской фондовых бирж.

Бумаги четырех украинских агрохолдингов в феврале выросли до 10%
Фото: Pixabay

Согласно данных, больше всего подорожали акции «Агротона» — на момент закрытия биржевых торгов 4 февраля курс его ценных бумаг вырос на 10,7%.

  • На втором месте акции KSG Agro — рост на 7,8%.
  • Бумаги «Кернел» выросли на 1,3%.
  • «Агролига» — на 1,2%.

Какие бумаги подешевели

В то же время, ценные бумаги МХП подешевели на 2,6% до $6,35 с $6,52. «Милкиленд» — на 1,9%, ИМК — на 0,3%, Астарта — немного сократился, до PLN34,05 с PLN34,0. Курс акций агрохолдинга «Овостар» не изменился.

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