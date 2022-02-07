Акции техногигантов упали: инвесторы пересматривают подход к торговле

Инвесторы пересматривают подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после волатильной недели, сопровождавшейся резким колебанием цен, пишет The Wall Street Journal, передает РБК.

Акции техногигантов упали: инвесторы пересматривают подход к торговле
Фото: Pixabay

Падение акций техногигантов

Участники рынка начинают внимательнее анализировать лидеров роста и падения, пытаясь понять, бумаги каких компаний имеют потенциал для роста в следующем году.

Акции Meta, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet, входящие в так называемую группу FAANG, за прошедшие три года продемонстрировали существенный и схожий рост. В то же время, с начала 2022 года бумаги всех пяти компаний дешевеют.

Индикатор FANG+, отслеживающий эти и ряд других акций, с начала года упал на 10%, демонстрируя динамику хуже рынка. Некоторые акции, входящие в индекс, включая Netflix и Meta, упали как минимум на 38% с рекордных пиков. В свою очередь, индекс S&P 500 опустился на 6,2% по сравнению с рекордным значением.

Квартальные результаты Meta разочаровали инвесторов, что привело к тому, что рыночная стоимость владельца Facebook и Instagram сократилась более чем на $230 млрд. Это максимальное падение за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями.

Какие прогнозы по этим акциям

Топ-менеджеры ряда технологических гигантов предупреждают о возможном замедлении темпов роста показателей по сравнению с стремительным подъемом в предыдущие годы. Так, руководство Meta предупредило, что пользователи стали тратить меньше времени на наиболее прибыльные сервисы компании, и что оно ожидает замедления темпов роста выручки.

В свою очередь, стриминговый сервис Netflix сообщил, что рост числа подписчиков в текущем квартале будет слабее ожиданий. После этого бумаги компании упали на 22%, что стало их максимальным падением за одну сессию с 2012 года.

Волатильности акций технологических гигантов способствует не только сезон отчетности. Сектор находится под давлением с начала года, поскольку многие инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) в США повысит процентные ставки в марте.

В ближайшие дни инвесторы будут оценивать квартальные отчеты таких компаний, как Twitter и Uber по признакам замедления темпов роста.

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