Международные резервы Украины «похудели» до $29,2 миллиарда

По состоянию на 1 февраля 2022 года, международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд. По итогам января они снизились на 5,3%, однако превышали среднегодовой уровень 2021 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Причина уменьшения резервов

Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

во-первых, сделки Национального банка на межбанковском валютном рынке.

В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин — сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 г. и высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

В целях сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты.

Всего в январе НБУ купил на валютном рынке $197,7 млн, продал — $1?511,2 млн. Объем чистой продажи валюты Национальным банком составил $1?313,5 млн;

во-вторых, операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил $416,8 млн. Из этой суммы $186,2 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $61, 7 млн — на обслуживание еврооблигаций, а остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $146,9 млн, в том числе $143,4 млн поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость снизилась на $0,5 млн.

Напомним

По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $30,940 млн. За 2021 год они выросли на $1,8 млрд, или на 6%.