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2022-02-07
Налоговая будет проверять данные о физлицах при покупке недвижимости
Государственная налоговая служба будет проверять сведения о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом свидетельствует общий приказ Минюста и Минфина, пишет «Дебет-Кредит».
Фото: epravda.com.ua
Что будет проверять налоговая
Сведения о субъекте подачи запроса, а именно:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
Сведения о физическом лице, относительно которого сформирован запрос, а именно:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
Налоговая служба будет обеспечивать проверку данных и передачу ответов на запросы субъектов подачи запроса через администратора Государственного реестра прав — государственное предприятие «Национальные информационные системы».
Ответ на запрос содержит следующие сведения:
- регистрационный номер и дату ответа на запрос;
- номер, дату (число, месяц, год) запроса, на который дается ответ;
- результат обработки запроса.
Приказ вступил в силу с 5 февраля.