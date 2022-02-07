Налоговая будет проверять данные о физлицах при покупке недвижимости

Государственная налоговая служба будет проверять сведения о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом свидетельствует общий приказ Минюста и Минфина, пишет «Дебет-Кредит».

Налоговая будет проверять данные о физлицах при покупке недвижимости
Фото: epravda.com.ua

Что будет проверять налоговая

Сведения о субъекте подачи запроса, а именно:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

Сведения о физическом лице, относительно которого сформирован запрос, а именно:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

Налоговая служба будет обеспечивать проверку данных и передачу ответов на запросы субъектов подачи запроса через администратора Государственного реестра прав — государственное предприятие «Национальные информационные системы».

Ответ на запрос содержит следующие сведения:

  • регистрационный номер и дату ответа на запрос;
  • номер, дату (число, месяц, год) запроса, на который дается ответ;
  • результат обработки запроса.

Приказ вступил в силу с 5 февраля.

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