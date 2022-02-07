За год содержание банков подорожало ещё на 9 миллиардов
Общие административные расходы банков в 2021 году выросли до 78,2 млрд грн, по сравнению с 69,4 млрд в 2020 году. Это следует из данных, обнародованных НБУ.
Доля «админки» выросла
Административные расходы впервые вышли на первое место среди затратных статей банков, опередив процентные расходы, по итогам 2020 года.
В 2021 году отрыв увеличился. Доля админ расходов выросла с 33 почти до 40% совокупных банковских расходов.
Что включается в админрасходы
Почти половину админ расходов составляют зарплаты сотрудникам плюс соответствующие отчисления. Также сюда входят расходы на содержание основных средств, аренду, маркетинг и рекламу, а также прочие расходы.
Персонал сокращается
Например, в 3 квартале было уволено 1,3 тыс. персонала. Наиболее активно сотрудников сокращают госбанки. Тогда как групп банков с частным капиталом, наоборот, наняла дополнительно 1,1 тыс. сотрудников.
Очевидно, что рост админрасходов обусловлен увеличением зарплат банковских сотрудников.