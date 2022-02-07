За год содержание банков подорожало ещё на 9 миллиардов

Общие административные расходы банков в 2021 году выросли до 78,2 млрд грн, по сравнению с 69,4 млрд в 2020 году. Это следует из данных, обнародованных НБУ.

За год содержание банков подорожало ещё на 9 миллиардов
Фото: flickr.com

Доля «админки» выросла

Административные расходы впервые вышли на первое место среди затратных статей банков, опередив процентные расходы, по итогам 2020 года.

В 2021 году отрыв увеличился. Доля админ расходов выросла с 33 почти до 40% совокупных банковских расходов.

Что включается в админрасходы

Почти половину админ расходов составляют зарплаты сотрудникам плюс соответствующие отчисления. Также сюда входят расходы на содержание основных средств, аренду, маркетинг и рекламу, а также прочие расходы.

Персонал сокращается

По данным НБУ, за 3 квартала 2021 года банки уволили около 7 тыс. сотрудников, сократив количество занятых в секторе до 121 тыс. человек.

Например, в 3 квартале было уволено 1,3 тыс. персонала. Наиболее активно сотрудников сокращают госбанки. Тогда как групп банков с частным капиталом, наоборот, наняла дополнительно 1,1 тыс. сотрудников.

Очевидно, что рост админрасходов обусловлен увеличением зарплат банковских сотрудников.

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