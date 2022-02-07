Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Прогноз Fitch

«Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году… инфляция останется повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%)», — говорится в уведомлении агентства.

Согласно ему, инфляция на конец 2022 года упадет до 7,9% и 5,3% — на конец 2023 года.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП в прошлом, при этом меры по повышению налогов на 0,5 процентного пункта (п.п.) помогут компенсировать текущее давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ.

Агентство также отметило понижение госдолга на 9,2 п.п. в 2021 году — до 44,3% ВВП (50,2%, в том числе гарантий) — на уровень конца 2019 года.

«Мы прогнозируем более постепенное снижение до 42,2% ВВП к концу 2023 года, что ниже прогнозируемого медианного показателя категории „В“ в 67,6%», — говорится в отчете.

Fitch ожидает ускоренного исполнения во втором квартале 2022 года текущей программы финансирования МВФ stand by и полной выплаты остальных средств в размере $2,3 млрд, а затем согласование новой программы в этом году.

«По нашему мнению, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом в доступе к внешнему финансированию», — отмечается в отчете.

По его прогнозам, валютные резервы сократятся на $6 млрд в 2022 году — до $25 млрд, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих внешних платежей, а затем частично восстановятся до 3,1 месяца на конец 2023 года.

«Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций», — добавило Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году — до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли.

ВВП растет

Как писал ранее Минфин, согласно данным Госстата, ВВП Украины в последнем квартале 2021 года вырос на 5,9% в годовом измерении.