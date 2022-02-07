Нацбанк обяжет банки рассказывать о проблемных кредитах и ликвидных активах

Национальный банк расширяет список информации, которую банки должны обязательно публиковать на собственных веб-сайтах. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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О чем будут рассказывать банки

С 1 марта 2022 года банки будут публиковать информацию о распределении кредитов по стадиям обесценения, а также информацию о составляющих расчета норматива краткосрочной ликвидности — коэффициента LCR.

Публикация этой информации позволит, в частности, лучше проанализировать качество кредитного портфеля банков и оценить структуру их высоколиквидных активов. Это будет способствовать принятию всеми участниками рынка взвешенных решений по взаимодействию с банками, а значит — финансовой стабильности.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка.

Ранее Минфин писал, что объем проблемных кредитов NPL в течение января-ноября 2021 года сократился на 74 млрд грн или на 17,2%.

По состоянию на 1 декабря 2021 года доля проблемных кредитов в банковской системе составляла 30,67%.

В абсолютном измерении объем NPL с 2019 года снизился до 356,5 млрд грн.

Больше проблемных кредитов было в портфеле Приватбанка — 175,4 млрд грн (на начало 2021 года — 181,2 млрд грн), тогда как у остальных госбанков — 88 млрд грн (на начало 2021 года — 129 млрд грн), у банков с иностранным капиталом — 72,9 млрд грн (на начало 2021 года — 95,9 млрд грн), у банков с частным украинским капиталом — 20,25 млрд грн (на начало 2021 года — 24 млрд грн).