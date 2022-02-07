Глава криптобиржи Binance предупредил клиентов о новом виде мошенничества

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предупредил пользователей криптовалютной биржи о новом способе мошенничества. Об этом пишет РБК.

Фото: investory.new

Новый вид мошенничества

По словам Чжао, в последнее время увеличилось количество фишинговых SMS-рассылок клиентам торговой платформы, в которых сообщается о подаче заявки на вывод средств с биржи.

В сообщении указана фишинговая ссылка якобы для отмены заявки, при помощи которой злоумышленники собирают данные.

Чжао призвал никогда не переходить по ссылкам в подобных сообщениях и всегда проверять URL-адрес криптобиржи.

Романтические мошенники

Ранее «Минфин» писал, что в мире набирает обороты новый вид мошенничества — у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств. За последнее время жертвы потеряли тысячи долларов. Больше всего от мошенничества страдают владельцы iPhone.

Британская компания Sophos, которая специализируется на кибербезопасности, следит за мошенническими действиями в романтическом секторе. Поскольку жертвами становятся владельцы криптовалюты, компания даже придумала название нового преступления — «CryptoRom».

Binance в Украине

В начале февраля 2022 года стало известно, что Binance запустит в Украине платежную карту в криптовалюте.