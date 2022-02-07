Глава криптобиржи Binance предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предупредил пользователей криптовалютной биржи о новом способе мошенничества. Об этом пишет РБК.
Новый вид мошенничества
По словам Чжао, в последнее время увеличилось количество фишинговых SMS-рассылок клиентам торговой платформы, в которых сообщается о подаче заявки на вывод средств с биржи.
В сообщении указана фишинговая ссылка якобы для отмены заявки, при помощи которой злоумышленники собирают данные.
Чжао призвал никогда не переходить по ссылкам в подобных сообщениях и всегда проверять URL-адрес криптобиржи.
Романтические мошенники
Ранее «Минфин» писал, что в мире набирает обороты новый вид мошенничества — у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств. За последнее время жертвы потеряли тысячи долларов. Больше всего от мошенничества страдают владельцы iPhone.
Британская компания Sophos, которая специализируется на кибербезопасности, следит за мошенническими действиями в романтическом секторе. Поскольку жертвами становятся владельцы криптовалюты, компания даже придумала название нового преступления — «CryptoRom».
Binance в Украине
В начале февраля 2022 года стало известно, что Binance запустит в Украине платежную карту в криптовалюте.
Владелец данной карты сможет покупать любые товары или услуги за криптовалюту, поскольку цифровые активы будут автоматически конвертироваться в гривну.
Сейчас граждане Украины, имеющие счета на Binance, могут оставить заявку на получение такой карты в будущем.