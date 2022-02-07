Глава криптобиржи Binance предупредил клиентов о новом виде мошенничества

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предупредил пользователей криптовалютной биржи о новом способе мошенничества. Об этом пишет РБК.

Глава криптобиржи Binance предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Фото: investory.new

Новый вид мошенничества

По словам Чжао, в последнее время увеличилось количество фишинговых SMS-рассылок клиентам торговой платформы, в которых сообщается о подаче заявки на вывод средств с биржи.

В сообщении указана фишинговая ссылка якобы для отмены заявки, при помощи которой злоумышленники собирают данные.

Чжао призвал никогда не переходить по ссылкам в подобных сообщениях и всегда проверять URL-адрес криптобиржи.

Романтические мошенники

Ранее «Минфин» писал, что в мире набирает обороты новый вид мошенничества — у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств. За последнее время жертвы потеряли тысячи долларов. Больше всего от мошенничества страдают владельцы iPhone.

Британская компания Sophos, которая специализируется на кибербезопасности, следит за мошенническими действиями в романтическом секторе. Поскольку жертвами становятся владельцы криптовалюты, компания даже придумала название нового преступления — «CryptoRom».

Binance в Украине

В начале февраля 2022 года стало известно, что Binance запустит в Украине платежную карту в криптовалюте.

Владелец данной карты сможет покупать любые товары или услуги за криптовалюту, поскольку цифровые активы будут автоматически конвертироваться в гривну.

Сейчас граждане Украины, имеющие счета на Binance, могут оставить заявку на получение такой карты в будущем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Криптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиардаКриптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Пожизненные абонементы на музыкальный фестиваль Коачелла выпустят в виде NFTПожизненные абонементы на музыкальный фестиваль Коачелла выпустят в виде NFT
Binance запустит в Украине платежную карту в криптовалютеBinance запустит в Украине платежную карту в криптовалюте
Акции Sony поднялись на 6% на новости о покупке разработчика видеоигрАкции Sony поднялись на 6% на новости о покупке разработчика видеоигр
Джонни Депп продаст собственные картины в виде NFTДжонни Депп продаст собственные картины в виде NFT
Bank of America выплатит премии работникам на $1 миллиард в виде акцийBank of America выплатит премии работникам на $1 миллиард в виде акций
ЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРСЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРС
Компании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУКомпании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУ
Вторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa CorpВторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa Corp
ФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate CapitalФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate Capital
Глава JPMorgan допускает семь повышений ставки ФРСГлава JPMorgan допускает семь повышений ставки ФРС
Последние новости
Подгружаем последние новости