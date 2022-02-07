В прошлом году Украина потратила 46,4 миллиарда на борьбу с covid-19

За 2021 год расходы из бюджета Украины на противодействие пандемии covid-19 составили 46,4 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: cnbc.com

На что пошли средства

оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с covid-19, а также услуг по вакцинации населения от covid-19 — 22,4 млрд грн;

закупку вакцин от covid-19 — 11,4 млрд грн;

обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс тестами и расходными материалами для тестирования — 2,5 млрд. грн.;

доплаты к зарплатам медицинским работникам — 0,5 млрд грн;

другие мероприятия в сфере здравоохранения — 0,1 млрд. грн.;

социальная поддержка — в целом использовано 7,7 млрд грн, из них: на выплаты по безработице и частичной безработице — 2,2 млрд грн; на меры по социальной поддержке населения в условиях карантина — 3 млрд. грн.; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности («больничных») — 2,5 млрд грн;

на осуществление мер по борьбе с covid-19 в учебных заведениях — 0,9 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,8 млрд. гривен.

Напомним

В рамках аудита Фонда борьбы с covid-19 Государственная аудиторская служба проверила 4817 закупок и нашла в 854 из них процедурные нарушения.

Отмечается, что в 204 случаях такое нарушение повлияло на результаты закупок на общую сумму 35,36 млрд грн.