Аудит "Энергоатома" выявил нарушений и недостатков на 13 млрд гривен
Материалы ревизии были переданы в НАБУ.
Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 13 млрд гривен.
Об этом сообщает проект "Марлин" общественной организации StateWatch со ссылкой на письмо Госаудитслужбы в Кабинет министров.
Аудиторы выявили следующие источники нарушений:
- нарушения в сфере закупок – 9,3 млрд гривен;
- потери финансовых (материальных) ресурсов – 2,1 млрд грн;
- неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов – 1,4 млрд грн;
- неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем – 217,9 млн. грн.
"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", – отметили аудиторы.
По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики "принять меры по урегулированию вопроса долгов за реализованную электроэнергию, норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранения радиоактивных отходов".
На дополнительный запрос издания по улучшению финансового контроля на "Энергоатоме" в Минэнерго отметили необходимость принятия парламентом ряда законов и комплексного подхода к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности.
Что касается хранения радиоактивных отходов, Минэнерго ответило, что это сфера ответственности правительства.
Ранее журналисты "Схем" разоблачили финансовые злоупотребления на строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, на которое должны свозиться ядерные отходы с Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.