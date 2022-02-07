Аудит "Энергоатома" выявил нарушений и недостатков на 13 млрд гривен

Материалы ревизии были переданы в НАБУ.

Аудит "Энергоатома" выявил нарушений и недостатков на 13 млрд гривен
Фото: Пресслужба "Енергоатому"

Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 13 млрд гривен.

Об этом сообщает проект "Марлин" общественной организации StateWatch со ссылкой на письмо Госаудитслужбы в Кабинет министров.

Аудиторы выявили следующие источники нарушений:

  • нарушения в сфере закупок – 9,3 млрд гривен;
  • потери финансовых (материальных) ресурсов – 2,1 млрд грн;
  • неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов – 1,4 млрд грн;
  • неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем – 217,9 млн. грн.

"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", – отметили аудиторы.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики "принять меры по урегулированию вопроса долгов за реализованную электроэнергию, норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранения радиоактивных отходов".

На дополнительный запрос издания по улучшению финансового контроля на "Энергоатоме" в Минэнерго отметили необходимость принятия парламентом ряда законов и комплексного подхода к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности.

Что касается хранения радиоактивных отходов, Минэнерго ответило, что это сфера ответственности правительства.

Фото: marlin.org.ua

Ранее журналисты "Схем" разоблачили финансовые злоупотребления на строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, на которое должны свозиться ядерные отходы с Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

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