Инвестиции в криптовалюту увеличивают романтическую привлекательность — исследование

Треть американцев проявляет больший романтический интерес к людям, владеющим криптовалютой. Таковы выводы опроса, проведенного брокерской компанией eToro, сообщает CNBC.

Фото: cnbc.com

33% американцев более склонны пойти на свидание с человеком, если его страница на сайте знакомств содержит упоминание о криптоактивах. Почти три четверти респондентов были бы более заинтересованы во втором свидании с человеком, который оплатил счет биткоином.

Другие цифровые активы, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT) также вызывают интерес. По данным eToro, почти 20% респондентов были бы более романтично заинтересованы в пользователях, установивших NFT как изображение профиля в соцсетях или сайтах знакомств.

Популярность криптовалют растет

Криптовалюты, особенно биткоин, приобрели значительно выросли в популярности в 2021 году. 16% американцев заявили, что лично инвестировали в криптовалюты, торговали ими или использовали их, свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center.

Посреди взрослых в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель вырастает до 31%. Мужчины почти вдвое более склонны к использованию криптовалют, чем женщины: 22% мужчин заявили, что когда-нибудь пользовались криптовалютой против 10% женщин.

Поскольку знакомства все больше переходят в цифровой формат, демонстрация инвестиций в такой тип активов может выгодно отличить вас от остальных, пишет CNBC.

Но издание предупреждает, что инвестируя в криптовалюту, стоит быть готовым к ее известной волатильности. Так на момент написания биткоин стоит $41?625, потеряв почти 40% по сравнению со своим пиком в ноябре.