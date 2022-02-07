Американские компании купили в 2021 почти 40 тысяч роботов

В прошлом году североамериканские компании внедрили в производственные процессы рекордное число роботов. Расходы на их покупку впервые превысили $2 млрд, пишет 3DNews.

Американские компании купили в 2021 почти 40 тысяч роботов
Фото: analyticsinsight.net

По данным Ассоциации передовой автоматизации (A3), в 2021 году американские компании потратили более $2 млрд на 39?708 роботов, и это рост на 28% в сравнении с 2020 годом. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году, когда компании приобрели 34?904 робота за $1,9 млрд.

Автопром уступил первенство

В 2016 году автопром закупал больше роботов, чем все остальные отрасли вместе взятые, однако уже в 2020 году лидерство перешло к компаниям, не имеющим отношения к автомобильной промышленности. Так, за прошлый год наибольшую динамику продемонстрировали металлургия, а также пищевая и потребительская промышленность.

Ещё одним быстрорастущим сектором оказалась электронная коммерция. В калифорнийской компании DCL Logistics отметили, что занятые в центрах обработки заказов роботы обеспечили 200-процентный рост производительности труда на предприятиях при меньшем в сравнении с традиционной моделью числе живых работников.

Растет спрос на «коботов»

В A3 преимущественно отслеживают заказы на обычных промышленных роботов, однако сейчас активно растёт спрос на так называемых «коботов» — машины, предназначенные для совместной деятельности с человеком.

Роботы подобного типа всё активнее используются в отраслях, которые до последнего сопротивлялись автоматизации производства. В частности, такие механизмы закупила одна строительная компания, которая начала их использовать в установке гипсокартона на объектах.

Не отстаёт и ставший пионером в роботизации автопром. На заводе в итальянском Турине роботы ранее использовались для сварки металла, однако теперь машины трудятся совместно с человеком и уже выполняют задачи по окончательной сборке электрического Fiat 500.

Напомним

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что разработка робота-гуманоида Tesla Bot (кодовое название Optimus), для компании важнее новых моделей электрокаров.

«Если мы говорим об экономике, экономика основана на труде. Итак, что произойдет, если у вас действительно не хватает рабочей силы? Я не уверен, что тогда будет вообще означать экономика. Вот о чем Optimus», — объяснил Маск.

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