Рефинанс НБУ. Три банка привлекли 430 миллионов рефинанса

4 февраля Нацбанк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки трех банков на сумму 430,00 млн грн по процентной ставке 11% годовых. Об этом говорится в данных НБУ

Рефинанс НБУ. Три банка привлекли 430 миллионов рефинанса
Фото: НБУ

Задолженность банков

По состоянию на 3 февраля 2022 года, задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 92,02 млрд грн.

Напомним

28 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки трех банков на сумму 881,0 млн грн по процентной ставке 11% годовых.

21 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки четырех банков на сумму 1?055,0 млн грн по процентной ставке 11% годовых.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк опубликовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней на период с 1 января по 31 марта 2022 года.

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