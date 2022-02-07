НКРЭКУ приняла ряд мер для стабилизации цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 4 февраля приняла ряд мер, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«В конце января — начале февраля 2022 года на рынке электрической энергии вследствие значительного профицита возникла ситуация, при которой наблюдается переток объемов электроэнергии между сегментами рынка и, соответственно, значительное колебание цен», — сообщает комиссия.

По словам НКРЭКУ, в отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) равнялись объемам продаж на рынке в сутки вперед (РСВ), что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

Что решил регулятор

Для урегулирования ситуации НКРЭКУ ввела ряд временных мер, которые должны устранить негативные явления на рынке электрической энергии и стабилизировать ценообразование на нем.

В частности, регулятор:

предусмотрел в торговой зоне «ОЭС Украины» временное применение минимального ценового ограничения на ВСР на уровне не ниже цены РСВ (не менее значения 105% от цены РСВ);

увеличил ценовые ограничения на балансирующем рынке;

скорректировал алгоритм расчетов платы за небалансы при профиците на рынке электрической энергии;

ввел практику проверки происхождения объема продаж электрической энергии на сутки поставки в заявках на продажу участников РСВ/ВСР .

Соответствующие изменения были внесены в постановление НКРЭКУ от 08 апреля 2020 г. №?766 «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

«Вопрос о ситуации на рынке электрической энергии будет внесен в повестки дня заседаний Комиссии, которые будут проводиться каждый день на следующей неделе с целью обеспечения оперативного реагирования по результатам мониторинга. В случае сохранения негативных тенденций на рынке Регулятор будет предпринимать шаги по дальнейшему увеличению ответственности участников рынка электрической энергии», — прокомментировал ситуацию глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.