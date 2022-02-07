НКРЭКУ приняла ряд мер для стабилизации цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 4 февраля приняла ряд мер, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

НКРЭКУ приняла ряд мер для стабилизации цен на электроэнергию
Фото: fbc.ua

«В конце января — начале февраля 2022 года на рынке электрической энергии вследствие значительного профицита возникла ситуация, при которой наблюдается переток объемов электроэнергии между сегментами рынка и, соответственно, значительное колебание цен», — сообщает комиссия.

По словам НКРЭКУ, в отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) равнялись объемам продаж на рынке в сутки вперед (РСВ), что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

Что решил регулятор

Для урегулирования ситуации НКРЭКУ ввела ряд временных мер, которые должны устранить негативные явления на рынке электрической энергии и стабилизировать ценообразование на нем.

В частности, регулятор:

  • предусмотрел в торговой зоне «ОЭС Украины» временное применение минимального ценового ограничения на ВСР на уровне не ниже цены РСВ (не менее значения 105% от цены РСВ);

  • увеличил ценовые ограничения на балансирующем рынке;

  • скорректировал алгоритм расчетов платы за небалансы при профиците на рынке электрической энергии;

  • ввел практику проверки происхождения объема продаж электрической энергии на сутки поставки в заявках на продажу участников РСВ/ВСР .

Соответствующие изменения были внесены в постановление НКРЭКУ от 08 апреля 2020 г. №?766 «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

«Вопрос о ситуации на рынке электрической энергии будет внесен в повестки дня заседаний Комиссии, которые будут проводиться каждый день на следующей неделе с целью обеспечения оперативного реагирования по результатам мониторинга. В случае сохранения негативных тенденций на рынке Регулятор будет предпринимать шаги по дальнейшему увеличению ответственности участников рынка электрической энергии», — прокомментировал ситуацию глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Криптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиардаКриптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — ЗеленскийУкраине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — Зеленский
В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станцийВ Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций
НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISOНКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO
НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"
Рада приняла законопроект о локализацииРада приняла законопроект о локализации
Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"
НКРЭКУ ограничила цену на газ для населения от поставщика "последней надежды"НКРЭКУ ограничила цену на газ для населения от поставщика "последней надежды"
Рада приняла новый закон о страхованииРада приняла новый закон о страховании
НКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке УкраиныНКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке Украины
Тариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышатьсяТариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышаться
Последние новости
Подгружаем последние новости