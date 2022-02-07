За январь финансовый рынок покинули 27 небанков — НБУ

В январе на рынке небанковских финансовых услуг появилось 26 новых игроков, а 27 участников покинули рынок. Об этом сообщает пресс-служба Национального Банка Украины.

За январь финансовый рынок покинули 27 небанков — НБУ
Фото: dw.com

За прошлый месяц количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1892, по сравнению с 1893 по состоянию на 31 декабря 2021 года. Количество банков по состоянию на 31 января составляет 71

В течение января Нацбанк зарегистрировал 26 новых игроков небанковского финансового рынка — 20 финансовых компаний, одного страховщика, один ломбард, один кредитный союз, две лизинговые компании и одного страхового брокера.

В то же время НБУ исключил из реестров 27 участников рынка: шесть финансовых компаний, три ломбарда, четыре кредитных союза и четыре лизинговые компании покинули рынок добровольно, а десять страховщиков исключены принудительно.

По состоянию на 31 января 2022 года на небанковском рынке работали 133 страховщика non-life (на конец декабря 2021 года было 142) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 259 ломбардов (было 261), 275 кредитных союзов. 135 лизинговых компаний (было 137), 949 финансовых компаний (было 935), 66 страховых брокеров (было 65) и 62 коллекторские компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 25 банковских групп и 24 небанковские финансовые группы. Так, в январе признана небанковская финансовая группа «Атлантис Капитал». На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, учитывая государственные, и 15 международных платежных систем.

Вопросы лицензирования и регистрации

За январь участники рынка подали в Нацбанк 357 запросов на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 247. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) составило 41, страховщиков — 68, платежных систем — один запрос .

В январе Национальный банк применял меры влияния к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор приостановил действие одной финансовой компании. Также в январе регулятор аннулировал все лицензии по инициативе заявителя девяти учреждениям — четырем финансовым компаниям, двум страховщикам, одному ломбарду и двум лизинговым компаниям. Трем финансовым компаниям была аннулирована часть имеющихся лицензий по инициативе заявителей

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