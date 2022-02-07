Минфин выкупил 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года

Министерство финансов Украины провело выкуп около 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их объем в обращении сократился до $912 млн. Об этом говорится в сообщении министерства, передает Интерфакс-Украина.

Минфин выкупил 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года
Фото: finbalance.com.ua

«Министерство финансов Украины провело несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов, в результате… по состоянию на 4 февраля 2022 Министерству финансов принадлежит около 20% общей номинальной суммы ценных бумаг», — говорится в документе.

Министерство отмечает, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021?2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет. Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете, добавило ведомство.

«Министерство финансов пока не намерено перепродавать ценные бумаги, привязанные к ВВП», — отмечается в сообщении, согласно которому выкупленные еврооблигации были аннулированы.

Что такое ВВП-варранты

Варранты или инструменты возобновляемой стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть, если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд. и не являются частью госдолга страны.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

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