За 8 лет военный сбор принес бюджету 132 миллиарда гривен

С момента внедрения военного сбора в 2014 году поступления за ним в бюджет составили 131,9 млрд гривен. Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос неправительственной организации StateWatch.

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«В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны», — говорится в сообщении.

StateWatch отметила, что в 2014 году (с августа) получено 2,5 млрд грн военного сбора, за 2015 год — 9,2 млрд грн, 2016 год — 11,5 млрд грн, 2017 год — 15,1 млрд грн, 2018 год — 18,7 млрд грн, 2019 год — 22,4 млрд грн, 2020 год — 23,9 млрд грн и за 2021 год — 28,6 млрд грн.

При этом поступления от военного сбора зачисляются не потребность Вооруженных Сил Украины напрямую, а в общий государственный бюджет.

«Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“», — подтверждают в Казначействе.

Напомним

Военный сбор был введен в 2014 году для финансирования Вооруженных Сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.