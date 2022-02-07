Дубилет о конфликте с monobank: ситуация несколько комичная

Один из сооснователей monobank Дмитрий Дубилет рассказал, что история конфликта с monobank несколько комичная, так как в суд подает не банк, не Fintech Band и не Универсал Банк, а частное лицо. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: epravda.com.ua

Дубилет о ситуации

«На днях появилась новость, что на меня подают в суд за нарушение интеллектуальной собственности в связи с моим новым финтех бизнесом. Ситуация несколько комичная, так как в суд подает не monobank, не Fintech Band и не Универсал Банк, а частное лицо», — написал Дубилет.

Он напомнил, что в 2019 году он вышел из monobank, чтобы посвятить себя работе в Кабмине.

«Возможно, мой выход из monobank стал самым странным решением в истории украинского бизнеса — особенно учитывая, что в правительстве я поработал лишь несколько месяцев. Ну, что сделано, то сделано. Затем я основал компанию Fintech Farm, которая занимается запуском мобильных банков в других странах. Я мечтаю, что однажды этот бизнес станет гордостью Украины», — рассказал Дубилет.

По словам Дубилета, он приглашал экс-партнеров по monobank строить международный бизнес вместе, но получил отказ.

«Было жаль, так как вместе мы бы завоевали мир быстрее. Но делать нечего, мне пришлось формировать новую команду и писать продукт с нуля. На это ушло больше года», — говорит он.

О проекте в Азербайджане

«Недавно мы запустили наш первый банк заграницей — в Азербайджане. Проект пошел очень круто, за четыре месяца мы привлекли уже 150 тысяч клиентов (страна в 4 раза меньше Украины). Кроме того, Fintech Farm закрыла первый раунд инвестиций, получив на борт несколько крутых украинских и один американский фонды. В этом году мы запускаем банки в еще нескольких странах Африки и Азии», — уточнил он.

Конфликт с monobank — джинса

«Где-то месяц назад некоторые СМИ начали публиковать новости со ссылкой на «экспертов» из фейсбука, из которых могло сложиться ощущение, что у monobank якобы есть претензии. Это джинса, которую размещали за деньги, и которая нарочно вводила в заблуждение.

Судом грозит не компания, которая обладает правами, а частное лицо Людмила Шмальченко. Она — бывший акционер Fintech Band (у нее была одна из самых маленьких долей). Само собой, никто из Fintech Band или Универсал Банка ее на эти действия не уполномочивал.

Еще одна смешная деталь. В проплаченных новостях писали про полноценный суд. Но вместо этого оказалось, что Шмальченко планирует просто подать заявление в британскую полицию. Я когда-то писал такое заявление, когда у меня в Лондоне украли ноутбук.

Все это делается, очевидно, не для самого суда, а для ярких проплаченных заголовков. Такое себе роSSийское телевидение на минималках. Так она пытается испугать моих потенциальных инвесторов", — пояснил он.

Претензии беспочвенные

Дубилет говорит, что претензии совершенно беспочвенные.

«С какой точки зрения ни посмотри, претензии совершенно беспочвенные. Я не взял ни строчки кода из monobank. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank», — написал он.