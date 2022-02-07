Western Union решила прекратить денежные переводы в РоSSии

Компания будет работать в РФ только до 31 марта.

Платежная компания Western Union решила прекратить работу в РоSSийской Федерации. Причиной послужила низкая востребованность внутрироSSийских направлений переводов.

Денежные сделки внутри РоSSии Western Union прекратит с 1 апреля, передает роSSийское информагентство РБК со ссылкой на письмо банкам-партнерам международной компании.

Отмечается, что трансграничные переводы будут производиться в штатном режиме.

Переводы в РоSSии через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат.

В письме компании сказано, что отправители, оформившие перевод до 31 марта и не полученный адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях "Почты РоSSии". Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что также с 1 апреля обслуживание клиентов из РоSSии прекращает сервис бронирования отелей Hotels.com.