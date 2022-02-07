Цены на свинину в Украине начали снижаться

В Украине начали снижаться цены на свинину. По сравнению с предыдущей неделей, закупочная цена на живец упала на 2,5%. Причем на западе страны стоимость килограмма снизилась ощутимее, чем на востоке и в центре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации "Свиноводы Украины".

Ассоциация сообщает, что за первую неделю февраля закупочные цены на востоке и в центре Украины стали ниже на 0,5–2 гривны. Таким образом стоимость килограмма живца снизилась в среднем до 43,7 гривны. В целом же цены на свинину (живца) колеблются в коридоре 43-45 гривен за килограмм.

"Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг", – отмечают в сообщении ассоциации.

При этом представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют, что на текущей неделе цены на свинину стабилизируются и будут на нынешнем уровне. Они говорят, что на мясном рынке сейчас установилось равновесие между спросом и предложением. Следовательно, цены не должны расти, но и дальше снижаться они также не будут.

При этом аналитики отмечают, что импорт свинины существенно не влияет на украинский рынок.

"Поступление импорта свинины, хотя и имеет определенное влияние на рыночную ситуацию, однако дальнейшее снижение цен, в частности, до барьерной отметки, не окажет положительного влияния на рыночную ситуацию", — говорят эксперты.

Кроме того, они отмечают, что ценовые тенденции текущего года ничем не отличаются от предыдущих. Некоторые сезонные колебания цен на свинину были всегда.

Напомним, аналитики считают, что уже в ближайшем будущем свинина и говядина могут стать редкостными деликатесами не только из-за удорожания кормов и энергоносителей, но и потому, что мясоперерабатывающая отрасль дает очень много парниковых выбросов.